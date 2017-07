Des travaux de remplacement auront lieu du 10 juillet au 25 août sur le pont enjambant la rivière du Cinq sur la route de Tring à Sacré-Coeur-de-Jésus.

Les opérations se dérouleront du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 30. En tout temps, le pont sera fermé et les usagers seront invités à emprunter un chemin de détour via le 6e Rang Sud, l’Ancienne route 1 et le 4e Rang Sud.