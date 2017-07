Deux personnes arrêtées à la suite d'une perquisition à Sainte-Justine

Un homme de 31 ans et une femme de 24 ans, tous deux ans de Sainte-Justine, ont été arrêtés à la suite d'une perquisition de stupéfiants qui a eu lieu le 6 juillet.

Sur place, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Etchemins, accompagnés par des collègues de la MRC Beauce-Sartigan, ont saisi quelques plants et un peu plus de 40 grammes de cannabis, ainsi qu'environ 25 grammes de ce qui semble être des champignons magiques, quelques comprimés présumés être de la méthamphétamine et de l'ecstasy, de même que de l'équipement relié aux stupéfiants.

Les suspects ont été libérés sous promesse de comparaître. Ils pourraient faire face à des accusations en lien avec la possession, le trafic et la production de stupéfiants.