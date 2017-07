Onze mois de prison pour un quinquagénaire de Saint-Georges

Un homme de 57 ans de Saint-Georges a été condamné à 11 mois et jours de prison. Il a reçu sa peine aujourd'hui au Palais de justice de Saint-Joseph.

Marco Drouin a dû fournir un échantillon d'ADN et il lui sera interdit de posséder une arme à perpétuité. De plus, il devra respecter une période de probation de deux ans. Rappelons que celui-ci était accusé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de bris de probation.

Le quinquagénaire a purgé l'équivalent de 108 jours de détention en attendant sa sentence. Il lui reste donc huit mois à passer derrière les barreaux.