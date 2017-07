LE SAVIEZ-VOUS ? | L'espérance de vie au Canada parmi les plus élevées des pays de l'OCDE

Statistique Canada rapporte, dans son plus récent communiqué paru le mercredi 12 juillet 2017, que l'espérance de vie au Canada figurerait parmi les espérances de vie les plus élevées des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le saviez-vous ?

Selon des données compilées pour une quarantaine de pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Canada se classe au 13e rang chez les femmes (83,8 ans) et au 11e rang chez les hommes (79,6 ans) au chapitre de l'espérance de vie à la naissance.

Selon Statistique Canada, la Colombie-Britannique présenterait l'espérance de vie à la naissance la plus élevée au pays entre 2011 et 2013. Les hommes y vivraient jusqu'à 80,4 ans en moyenne et les femmes jusqu'à 84,4 ans. Parmi les dix provinces, l'espérance de vie la plus faible a été observée à Terre-Neuve-et-Labrador, où elle était de 77,4 ans chez les hommes et de 81,6 ans chez les femmes.

Dans l'ensemble du pays, considérant les provinces ainsi que les territoires, c'est au Nunavut que l'espérance de vie serait la plus faible. Entre 2011 et 2013, les hommes y habitant pouvaient espérer vivre jusqu'à 68,4 ans et les femmes, jusqu'à 72,9 ans.

Ailleurs dans le monde

L'espérance de vie à la naissance aux États-Unis, comparativement à celle du Canada, était plus faible de 2,6 ans chez les femmes (81,2 ans) et de 3,2 ans chez les hommes (76,4 ans).

Chez les femmes, ce sont les Japonaises qui affichaient en 2013 l'espérance de vie à la naissance la plus élevée (86,6 ans), suivies des Espagnoles (86,1 ans), des Françaises (85,6 ans) et des Italiennes (85,2 ans). Chez les hommes, c'est en Suisse (80,7 ans) que l'on observait l'espérance de vie à la naissance la plus élevée en 2013, suivie de l'Islande (80,5 ans), de l'Italie (80,3 ans), d'Israël (80,3 ans) et du Japon (80,2 ans).

L'espérance de vie des hommes par rapport à celle des femmes

De 2010-2012 à 2011-2013, l'espérance de vie à la naissance a progressé de 2,4 mois chez les hommes pour se situer à 79,6 ans et de 1,6 mois chez les femmes pour s'établir à 83,8 ans.

Depuis le début des années 1980, l'espérance de vie des hommes progresse plus rapidement que celle des femmes. Au cours des dix dernières années, les gains annuels moyens de l'espérance de vie ont été de 3,0 mois chez les hommes et de 2,2 mois chez les femmes.

En conséquence, l'écart entre l'espérance de vie des hommes et celle des femmes n'était plus que de 4,2 ans pour la période 2011-2013, alors qu'il était de plus de 7 ans à la fin des années 1970. Ce rattrapage s'explique principalement par la réduction des écarts de mortalité associés aux maladies cardiovasculaires entre les hommes et les femmes (section 2 de l'infographie 1).

SOURCE : Statistique Canada