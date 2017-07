Reconstruction du pont enjambant la rivière Lanigan à Saint-Odilon

Des travaux de reconstruction du pont enjambant la rivière Lanigan se tiendront sur le 8e Rang Est, à Saint-Odilon-de-Cranbourne, du 17 juillet au 3 septembre prochains.

Les opérations se dérouleront du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h. En tout temps, le 8e Rang Est sera fermé et les usagers seront invités à emprunter un chemin de détour via le 10e Rang Est, la Traverse du 8e au 10e Rang et la route 275.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Réseau routier québécois

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports investira 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où 2 000 chantiers seront en activité.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.