Six mois de prison pour s'être introduit par effraction

Un homme de 26 ans a été condamné à six mois d’emprisonnement par le juge Carl Thibault le 12 juillet au Palais de justice de Saint-Joseph.

Angels-Eddy Vincent, de Salaberry-de-Valleyfield, était accusé d’introduction par effraction, de présence illégale dans une maison d’habitation ainsi que de bris de conditions et de probation. Celui-ci a d’ailleurs admis les faits qui lui étaient reprochés de même que ses antécédents.

De plus, Vincent devra respecter une période de probation de deux ans, de même qu’un suivi d’un an. Un échantillon d’ADN a été prélevé et il lui sera interdit de posséder une arme à feu à perpétuité.

Mentionnons que l’homme a purgé 47 jours en détention provisoire. Il lui reste donc quatre mois et 13 jours à passer derrière les barreaux.