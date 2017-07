Fermeture du pont enjambant la rivière Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce

Dans un communiqué envoyé jeudi matin, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a voulu informer les usagers de la route que des travaux d’inspection se tiendront sur le pont enjambant la rivière Chaudière à Saint-Joseph, sur la route 276, les 22 et 23 juillet prochains.

À cause des opérations, prévues le samedi et dimanche de 8h30 à 16h, le pont sera fermé. Les usagers pourront emprunter un détour via la route 173, la route 112, le chemin de l’École Sud et le rang des Érables.

Le ministère des Transports a voulu rappeler que de 2017 à 2019, 4,6 milliards de dollars seraient investis sur le réseau routier québécois, avec pas moins de 2 000 chantiers en activité. Pour mieux planifier ses déplacements, il est possible de consulter le Québec 511.