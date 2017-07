Six mois de prison pour la possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic

Un homme de 46 ans de Québec a reçu une peine d'emprisonnement de six mois hier au Palais de justice de Saint-Joseph.

Stéphane Gagné était accusé de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic ainsi que de bris de probation. Au terme de sa peine, il devra respecter une période de probation de deux ans. De plus, un échantillon d'ADN a été prélevé et il lui est désormais interdit de posséder une arme à feu à vie.

Mentionnons également que Gagné a purgé l'équivalent de trois mois et trois jours en détention provisoire. Il lui reste donc deux mois et 27 jours à faire derrière les barreaux.