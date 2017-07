Déversement de 7 000 litres de déjections animales sur la route 108

Un accident routier impliquant une citerne a causé un déversement de 7 000 litres de déjections animales en bordure de la route 108 hier après-midi, le mardi 18 juillet 2017, à la limite de Saint-Alfred et Beauceville.

Une portion du produit a migré jusqu'à la rivière Bras Saint-Victor.

Un intervenant d'Urgence-Environnement s'est rendu sur les lieux hier soir, pour y effectuer les travaux de récupération du produit.

Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques continue de suivre la situation et s'assure, avec les partenaires, que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement sont prises.

Les causes de l'incident demeurent inconnues pour le moment.

Plus de détails à venir.