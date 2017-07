La majorité des chantiers routiers restent en activité pendant les vacances de la construction

Pendant les vacances de la construction, du 21 juillet 6 août prochains, alors que des centaines de milliers de Québécois prendront la route, le ministre des Transports a tenu à rappeler que la majorité des chantiers routiers demeureront en activité malgré la croyance populaire.

« Nous mettons en place tous les moyens nécessaires pour que les chantiers routiers soient sécuritaires pour les usagers de la route et les travailleurs de la construction. Malgré tout, dans une zone de chantier, les usagers de la route doivent redoubler de prudence et respecter la signalisation orange. Personne ne veut gâcher ses vacances en raison d’un accident de la route », a rappelé le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports Laurent Lessard.

Rappelons à cette occasion qu’une grande proportion des accidents dans les zones de travaux sont surtout générés à cause du comportement des automobilistes. Dans une zone de travaux, les amendes auxquelles s’exposent les conducteurs interceptés sont ainsi doublées : 110$ pour un excès de 20 km/h, 210$ pour un excès de 30 km/h et 390$ pour un excès de 45 km/h.

Parmi les principales causes des accidents, les suivantes sont celles entraînant le plus de dommages corporels :