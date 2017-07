Trois arrestations pour conduite avec facultés affaiblies à Saint-Georges

Trois personnes, âgées de 26, 30 et 77 ans, ont été arrêtées la semaine passée à Saint-Georges par la Sûreté du Québec de la MRC Beauce-Sartigan pour conduite avec facultés affaiblies par l'alcool.

La première arrestation a eu lieu le 21 juillet à 2h40 à l'intersection de la 119e Rue et du boulevard Lacroix. Elle concerne une jeune fille de 26 ans qui a présenté plus du double de la limite permise. Elle avait été repérée par la police alors qu'elle était à pied et avait pris son véhicule malgré les avertissements des forces de l'ordre.

La 2e arrestation pour conduite avec facultés affaiblies s'est déroulée le 22 juillet dernier vers 4h30 du matin, à la sortie de la route 269, à Saint-Honoré. La police a procédé à l'arrestation d'un individu de 30 ans qui présentait plus du double de la limite autorisée. Il a été arrêté par ailleurs en possession simple de cannabis.

Enfin, le 23 juillet, suite à un appel de citoyen, la SQ a effectué l'arrestation d'un homme de 77 ans sur la 1ère avenue à Saint-Georges. Incapable de souffler dans l'éthylotest, il a été conduit à l'hôpital pour une prise de sang dont les résultats ne sont pas encore connus.