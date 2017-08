Un avion Cessna s'écrase dans un champ de Sainte-Marie

Un petit avion Cessna s'est écrasé dans un champ du rang Saint-Étienne Sud à Sainte-Marie peu avant 11h cet avant-midi.

Il avait à son bord deux hommes, âgés de 57 et 18 ans. Ceux-ci ont subi des blessures mineures et ont été transportés au centre hospitalier. La Sûreté du Québec confirme qu'il s'agit d'un instructeur et de son élève. Une fausse manoeuvre serait à l'origine de l'accident.

L'appareil de la compagnie Grondair se dirigeait vers l'aéroport privé situé à Saint-Frédéric. L'entreprise a réagi quelques heures plus tard via un communiqué de presse. « Nous ne pouvons rien affirmer de certain pour le moment sur les circonstances qui ont mené à la manoeuvre. Heureusement, il n'y a eu que des dommages matériels à rapporter pour l'instant. L'enquête suit son cours », a déclaré le président de Grondair aviation, Enrico Lessard.

Mentionnons également que le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) est en charge de l'enquête.