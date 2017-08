Une tornade frappe des résidents de Saint-Joseph

Une tornade de force 1 a endommagé des résidences de la route 276 à Saint-Joseph hier, en fin d’après-midi.

La maison de Martine Tardif fait partie de celles qui ont été touchées par le phénomène météorologique qui a frappé vers 15h30.

Son mari et elle se trouvaient à l’intérieur à ce moment-là. « Ça s’est produit très rapidement. Nous n’avons pas eu le temps de réaliser ce qu’il passait », raconte-t-elle.

« Le vent s’est engouffré à l’intérieur par la fenêtre où nous avions un air climatisé portatif. Mon mari s’est dépêché de la refermer. Puis, nous avons des bardeaux et des deux par quatre par la fenêtre, emportés par le vent. On pensait que le toit allait arracher complètement. Ce n’est que lorsque le temps s’est calmé que nous avons vu que les garages avaient été détruits », poursuit-elle.

Mme Tardif ajoute qu’elle ne pouvait plus voir la maison de son voisin. « Le temps était gris comme lors d’une grosse tempête de neige. Même les gouttes de pluie ressemblaient à des flocons », décrit-elle.

Environnement Canada a confirmé un peu plus tôt aujourd’hui qu’il s’agissait bel et bien d’une tornade de force 1, dont les vents peuvent atteindre de 135 à 175 km/h. « Dans ce cas-ci, on estime la vitesse des vents entre 150 et 170 km/h », précise le porte-parole de l'agence gouvernementale, Denis Thibodeau.

L’un des voisins de Tardif a lui aussi subi des dégâts. Une grange s’est partiellement effondrée et le toit d’un autre bâtiment a été partiellement arraché.