Des travaux routiers auront lieu à Saint-Évariste-de-Forsyth

Des travaux de réfection de ponceaux auront lieu à partir de demain sur le rang Saint-Hilaire et le chemin Dorset à Saint-Évariste-de-Forsyth.

Ceux-ci dureront jusqu'au 1er octobre. Ils auront lieu à partir de l'intersection du rang Saint-Hilaire et de la route 108 sur un kilomètre vers l'Est ainsi qu'au coin du rang Saint-Hilaire et du chemin Dorset jusqu'à la route du 9e rang.

Tout au long du chantier, une voie sur deux sera disponible en tout temps la semaine. Des signaleurs routiers seront sur place le jour tandis que des feux de signalisation seront installés de nuit.