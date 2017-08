Rappel de réchauds portables vendus par Home Hardware

Santé Canada a publié un avis de rappel concernant les modèles 9000 et 9001 de réchauds portables vendus par Home Hardware.

Ceux-ci comportent un risque d'explosion et d'incendie, car la grille de cuisson pourrait ne pas avoir été installée convenablement, ce qui diminue la pression dans le produit. Ceux visés par le rappel possèdent les codes universels des produits (CUP) 400063471432 ou 400063471395 en plus d'avoir les inscriptions « Home » et « BUTANE 9000 » ou « BUTANE 9001 ».

En date du 26 juillet 2017, cinq incidents impliquant l'un ou l'autre des produits ont été rapportés.

Selon l'agence gouvernementale, environ 40 000 modèles 9000, vendus de janvier 1997 à janvier 2008, et 50 000 modèles 9001, vendus de mars 2007 à décembre 2014, ont été achetés au Canada.

Elle spécifie également que le 9000 a été fabriqué en Corée du Sud tandis que le 9001 provient de la Chine.

Santé Canada indique aux Canadiens possédant l'un de ces réchauds de cesser « immédiatement » de l'utiliser et de le retourner à l'un des magasins Home Hardware pour obtenir un remboursement partiel.