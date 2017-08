Avis d’assemblée générale annuelle

Avis est donné que la Corporation de la Véloroute de la Chaudière tiendra son assemblée générale annuelle des membres, le 28 août 2017 à 15 h à la salle Pierre-Maurice-Vachon du Centre administratif de La Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord à Sainte‑Marie.

L’assemblée est convoquée aux fins de recevoir et d’approuver les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de procéder à l’élection des administrateurs pour le prochain exercice et de discuter de toute question additionnelle pouvant être légalement soumise à l’assemblée.

Par ordre du conseil d’administration, M. Gaston Levesque, président, 700, rue Notre-Dame Nord, Bureau B, Sainte-Marie.