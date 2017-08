Décès de Guillaume Bolduc : « un employé fiable et travaillant » selon le directeur du restaurant du Grand Hôtel

Guillaume Bolduc, qui est décédé hier lors d'une intervention policière, était une personne joviale selon les dires du directeur du restaurant du Grand Hôtel de Saint-George, Daniel Fortin.

« On est tombé sur le dos [en apprenant la nouvelle]. Personnellement, ça fait dix ans que je travaillais avec lui. Je n'ai jamais eu de problème avec Guillaume. C'était quelqu'un d'assidu et un bon travaillant », mentionne-t-il, insistant sur le fait qu'il ne connaissait pas sa vie privée.

« De ce que je connaissais de lui, c'était quelqu'un de bien. Je suis sous le choc aujourd'hui, ajoute-t-il, sa voix au bout du fil laissant paraître sa tristesse. C'était une personne joviale et de fiable. Il n'a jamais manqué une journée de travail. »

Sa dernière rencontre avec le jeune homme de 25 ans a eu lieu la veille. Ceux-ci avaient discuté des vacances de M. Bolduc. « La dernière fois qu'on s'est parlé, il m'a dit qu'il était content et qu'il irait faire du camping [pendant ses vacances]. On avait une pizza de trop, je lui ai donc donné et on s'est dit à demain. C'est la dernière fois que je l'ai vu », se remémore M. Fortin.