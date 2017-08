Rappel de gâteaux à la mousse de framboise en raison de norovirus causant la gastro-entérite

Le mercredi 16 août dernier, l’Agence canadienne d’inspection des aliments a mis à jour un rappel de gâteaux à la mousse de framboise en élargissant le risque de contamination par un norovirus à l’échelle du Canada. Les norovirus sont un groupe de virus provoquant la gastro-entérite.

Initialement émis le 11 août dernier, le rappel a subi une mise à jour cette semaine à la suite d’une enquête de salubrité effectuée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), suite au signalement de plusieurs cas de maladie associés à la consommation d’aliments contenant des framboises crues congelées provenant de Chine.

Ces gâteaux, offerts à la vente à l’état congelé ou réfrigéré, portent l’étiquette de la marque « Aliments A.G.M. inc. ». Ils ont été vendus jusqu’au 3 août dernier. D’autres marques sont concernées telles que Michaud, Jessica, Laura Secord et Top Dessert. Plus de détails sur les produits visés par le rappel en cliquant sur le lien suivant.

Les symptômes observés

Les personnes exposées au virus présentent généralement des symptômes dans les 24 à 48h qui suivent l’ingestion. La maladie se manifeste souvent brusquement, provoquant des accès de diarrhée, des vomissements, des nausées et des crampes abdominales. Selon l’agence gouvernementale, « d’autres symptômes incluent une faible fièvre, des maux de tête, des frissons, des douleurs musculaires et une sensation générale de fatigue.La plupart des personnes se sentent mieux après un ou deux jours ».

Comme dans tous les cas de gastro-entérite, il est recommandé aux personnes infectées de boire beaucoup d’eau. L’ACIA assure veiller à ce que l’industrie retire du marché les produits faisant l’objet du rappel.