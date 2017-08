Plusieurs travaux prévus à Saint-Gédéon du 27 août au 15 septembre prochains

La direction générale de la Chaudière-Appalaches du ministère des Transports a annoncé, dans un communiqué datant du lundi 21 août, que plusieurs travaux se tiendront à la rentrée à Saint-Gédéon-de-Beauce, sur la Route 204 et sur le 9e Rang.

Une réfection de ponceau est ainsi prévue sur le 9e Rang du 27 août au 8 septembre en direction du sud, à 2 km au sud de l’intersection avec la route 204. La route sera fermée en tout temps à hauteur des travaux. Un chemin de détour sera possible via le 7e et le 8e Rang.

Par ailleurs, du 29 août au 15 septembre, des travaux de réfection de ponceau se tiendront sur la route 204 dans les directions nord et sud, à 200 mètres au nord de la 9e Avenue Nord. Une voie sur deux sera disponible de 7h à 17h30 du lundi au jeudi, puis de 7h à 12h le vendredi.