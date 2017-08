Braconage : neuf Beaucerons condamnés à payer près de 23 500 $ d'amendes

Neuf Beaucerons ont reçu des amendes totalisant près de 23 500 $ pour des « activités de chasse illégales » par la Cour du Québec qui a également annulé le certificat de chasse de sept d'entre eux.

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ceux-ci ont chassé l'orignal sans permis et avec des permis de la mauvaise zone de chasse, possédaient illégalement de l'orignal et ont déclaré de faux renseignements lors de l'enregistrement du gibier. Les éléments reprochés ont été principalement commis lors de la saison de chasse à l'arc de l'orignal en 2013 et 2014.

Au début de la saison, ceux-ci se servaient d'un permis de chasse au chevreuil dans la zone 7, mais chassaient plutôt l'orignal, se servant du permis en question comme un prétexte lorsqu'ils étaient vérifiés par des agents de la faune. Lorsqu'ils abattaient un orignal dans la Seigneurie Joly (qui se trouve dans la zone 7), ils utilisaient les permis de personnes absentes pour enregistrer l'animal, croyant ainsi légaliser leur prise. Plus tard, au cours de la même saison, ils se rendaient en Gaspésie pour récolter un second orignal.

Noms Villes Amendes ($) Certificats Raymond Perron Saint-Joseph 10 200 Annulé deux ans Robert Létourneau Saint-Joseph 2 575 Annulé deux ans Martin Labbé Vallée-Jonction 2 825 Annulé deux ans Benoît Champagne Saint-Joseph 2 575 Annulé deux ans Martin Turmel Sainte-Marie 2 075 Annulé deux ans Marquis Mathieu Saint-Joseph 1 825 Annulé deux ans Éric Labbé Vallée-Jonction 750 Annulé deux ans Luc Létourneau Tring-Jonction 250 Nicolas Vachon Saint-Georges 250

En publiant ces informations, les agents de protection de la faune veulent « sensibiliser les chasseurs au respect des règlements ». Ils les invitent donc à ne pas collaborer avec les braconniers. « Chasser est un privilège qui doit être vécu dans la légalité et le plaisir. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères », conclut le Ministère.