Meurtre à Saint-Lambert : le suspect comparaîtra à Québec

Un homme de 24 ans de Saint-Lambert-de-Lauzon comparaîtra un peu plus tard aujourd’hui au Palais de justice de Québec en lien avec le meurtre de Claude Gas, 67 ans, survenu hier à Saint-Lambert.

Le suspect, dont on ne peut dévoiler son identité puisqu’il n’a pas encore comparu, pourrait être accusé de meurtre au premier degré, a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu.

Celle-ci a ajouté que la victime « avait des blessures causées par une arme blanche et qu’une autopsie sera faite pour déterminer les causes et les circonstances du décès. »

Rappelons que le corps de M. Gas a été retrouvé lundi après-midi dans sa résidence. Le suspect a été arrêté un peu plus tard à proximité de l'endroit.