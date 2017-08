Deux hommes condamnés à la prison pour des cas d'introduction par effraction

Un homme de 30 ans a reçu une sentence de 15 mois de prison le 30 août au Palais de justice de Saint-Joseph.

Emmanuel Giguère, de Victoriaville, devra également respecter une période de probation de trois ans et a dû fournir un échantillon d’ADN.

Ce sont les conséquences que le juge Steve Magnan lui a décernées pour s’être introduit par effraction, avoir eu des stupéfiants en sa possession et ne pas avoir respecté les conditions reliées à sa précédente probation.

En cour, celui-ci a admis les faits qui lui étaient reprochés, de même que ses antécédents. Mentionnons qu’au moment de recevoir sa peine, il avait purgé l’équivalent de 41 jours en détention provisoire.

De plus, Dylan Morin-Poulin, âgé de 18 ans, a été condamné à 12 mois d’emprisonnement. Le Georgien était lui aussi accusé d’introduction par effraction. Il faisait également face à des chefs de possession de stupéfiants, de fabrication de preuves et de bris de condition.

Une fois libéré, il devra garder la paix pendant deux ans. De plus, un échantillon d’ADN a été prélevé.

Le jeune homme est demeuré détenu de façon préventive depuis 85 jours. Étant donné que la détention provisoire compte à temps et demi, sa peine est soustraite de quatre mois et huit jours. Il lui reste donc sept mois et 22 jours à passer derrière les barreaux.

Tout comme Giguère, il a admis les faits qui lui étaient reprochés ainsi que ses antécédents.