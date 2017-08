La SQ en appelle à la prudence pour le congé de la fête du Travail

À l’occasion du long congé de la fête du Travail, la Sûreté du Québec a lancé un appel à la prudence aux différents usagers de la route et a tenu à les avertir, par voie de communiqué, que les interventions de la police seront intensifiées du 1er au 4 septembre prochains. Les conducteurs sont aussi appelés à adopter un comportement responsable et à planifier leurs déplacements.

La SQ a voulu rappeler, à l’occasion de ce dernier long week-end de l’été, que la vitesse, l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et le port de la ceinture de sécurité restaient aujourd’hui les infractions les plus fréquentes commises par les automobilistes, en plus de la conduite avec des capacités affaiblies par l’alcool et la drogue. Ces comportements constituent les plus importants facteurs contributifs aux collisions mortelles ou avec blessés.

En raison de plusieurs collisions avec des motocyclistes survenues au cours des dernières semaines, certaines mesures ont été mises en avant par la police :

Le port d’un casque protecteur

Le port de vêtements clairs et l’emploi des phares pour une meilleure visibilité

Porter des vêtements qui assurent une protection en cas d’impact

Redoubler de vigilance au niveau des intersections

Rappelons que l’année dernière, deux collisions mortelles étaient survenues sur le réseau routier de la Sûreté du Québec au cours du long congé de la fête du Travail.