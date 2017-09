Deux individus arrêtés à St-Georges pour agression et séquestration d'un homme de 81 ans

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a annoncé, dans un communiqué paru le mardi 5 septembre au soir, avoir « procédé à l'arrestation de deux individus pour des voies de faits graves survenus le 2 septembre à Saint-Georges-de-Beauce. Les deux hommes de Saint-Georges ont été arrêtés et ont comparu aujourd'hui au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

La police a révélé leur identité : Marquis Larivière, âgé de 47 ans, et Daniel Larochelle, âgé de 49 ans. Selon la SQ, « le premier suspect fait face, entre autres, à des accusations de tentative de meurtre, de séquestration, de vol qualifié et de vol de véhicule. Le second fait face à des accusations de possession de stupéfiants et bris de promesse. » Christine Coulombe, agente d'information auprès de la Sûreté du Québec, précise cependant que d'autres accusations pourraient s'ajouter à la liste. Les deux suspects ont été gardés détenus et reviendront devant la Cour ultérieurement.

On ne craint pas pour la vie de la victime

La victime, un octogénaire de 81 ans, a été découverte grièvement blessée dans une résidence de la 2e Avenue, à Saint-Georges-de-Beauce et conduite dans un centre hospitalier. La police précise néanmoins qu'on ne craindrait pas pour sa vie. Selon le communiqué, « l'enquête a permis de démontrer que l'homme de 81 ans aurait été agressé avec un objet contondant ». L'opération a été effectuée par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, avec la collaboration du poste de la MRC Beauce-Sartigan et du Service de police de Montréal.

Les personnes qui pourraient détenir des informations sur les évènements ou les suspects sont invitées par la SQ à contacter la Centrale de l'information criminelle au 1 800 659-4264.