AFFAIRE LARIVIÈRE | L'octogénaire séquestré menacé de mort pour son argent

Des détails supplémentaires mentionnés dans l'affidavit officiel du palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce sont parus aujourd'hui au sujet de l'affaire Larivière, touchant la Ville de Saint-Georges, où un octogénaire de 81 ans a été retrouvé durant la fin de semaine à son domicile de la 2e Avenue, où il avait été séquestré et agressé pour des raisons d'argent.

Selon la plainte, le principal suspect, Marquis Larivière, âgé de 47 ans, se serait introduit par effraction au domicile de la victime vers le 1 septembre avec l'intention d'y commettre un acte criminel. Il aurait alors tenté de causer la mort de la victime, un homme âgé de 81 ans, au cours d'une agression armée. Il l'aurait « séquestré, emprisonné ou saisi de force », puis menacé et battu, dans le but d'obtenir des numéros d'identification personnelle de cartes. Selon d'autres médias, la victime pourrait être le propre père de l'agresseur. Retrouvé chez lui grièvement blessé, l'octogénaire a été hospitalisé dans la région. Selon la police, on ne craindrait pas pour sa vie.

Marquis Larivière était accompagné de Daniel Larochelle, âgé de 49 ans. Le premier reviendra en Cour le 13 septembre prochain. Quant à Daniel Larochelle, il devrait de nouveau paraître le 7 septembre.