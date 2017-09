Un Jack Saloon ouvrira ses portes à St-Georges, sur la 1ère Avenue

Un resto-bar Jack Saloon ouvrira ses portes à Saint-Georges à l'automne, sur la 1ère Avenue. Né en 2011, ce nouveau concept de saloon festif, dont l'ambiance et la décoration rappellent les bars du sud des États-Unis, devrait connaître prochainement six établissements au Québec, en comptant les ouvertures déjà prévues de restos à Laval et en Beauce.

« On va rester dans la vibe du Jack Saloon mais lui donner aussi son côté beauceron pour s'adapter à Saint-Georges », a expliqué le porte-parole de l'enseigne Dave Z. James, artiste de Saint-Benjamin propriétaire du salon de tatouage Encre Sacrée Tattoo Klub à Saint-Georges. Proposant un décor au design standardisé rappelant le Far West américain, le resto-bar a pris l'habitude de diviser ses soirées entre des séances de chansonniers durant les repas et une ambiance de nightclub avec DJ durant la fin de soirée.

Selon le porte-parole du projet, Dave Z. James, « le concept est simple : on prend un gars en veston et un mec tatoué. On les met ensemble et ils font la fête ». Selon lui, l'idée était déjà sur le tapis depuis au moins 6 mois. Les propriétaires actuels seront Tim Poulin Paquet et Cindy Dussault. De nombreuses idées sont déjà sur les rails alors que le bar est en période de travaux, près de la Microbrasserie. De quoi participer avec force à la revitalisation du centre-ville, où les nombreuses ouvertures récentes devraient apporter une nouvelle dynamique à la 1ère Avenue, en passe de redevenir la Grande Allée de Saint-Georges.