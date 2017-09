Un trafiquant de stupéfiants condamné à 25 mois d'emprisonnement

Un trafiquant de stupéfiants a été condamné à 25 mois d'emprisonnement hier au Palais de justice de Saint-Joseph.

Mario Roy, 45 ans de Beauceville, a reçu cette peine en lien avec des accusations de trafic de stupéfiants et de possession d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte. Il faisait également face à des chefs de possession de biens criminellement obtenus et de bris de probation pour lesquels il a reçu une sentence concurrente de 15 mois.

Mentionnons également que le Beaucevillois ne pourra posséder d'armes à feu au cours des dix prochaines années et que celui-ci a admis les faits qui lui étaient reprochés, de même que ses antécédents.

De plus, Doris Bertrand, âgé de 50 ans, sera incarcéré pour les 15 prochains moins. Ce dernier était accusé de vol, de possession de stupéfiants et de bris de conditions.

Le juge Hubert Couture a aussi condamné Bertrand, de Beauceville, à garder la paix pour les trois prochaines années et être suivi pendant 22 mois. Le quinquagénaire a également admis les faits et ses antécédents lors de sa comparution.

Finalement, Alexandre Roy-Guevin, qui aura 25 ans sous peu, passera six mois et une semaine derrière les barreaux. Le jeune homme a reçu une peine globale de sept mois en lien avec des infractions de conduite avec les facultés affaiblies, de voies de fait, de délit de fuite et de bris de probation, mais en a déjà purgé une partie en détention préventive.

Une période de probation de trois ans, un suivi de 18 mois et une interdiction de conduire d'un an s'ajoutent à sa sentence.