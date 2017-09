Près de 5 500 constats d'infraction émis par la SQ lors du congé de la fête du Travail

Près de 5 500 constats d'infraction ont été émis par la Sûreté du Québec (SQ) au cours du long congé de la fête du Travail, soit du 1er au 4 septembre.

De plus, 90 personnes ont été arrêtées pour avoir conduit leur véhicule alors qu'ils avaient les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Une collision mortelle a également eu lieu sur le territoire de la SQ.

Les principales infractions commises par les automobilistes au cours de cette période concernent la vitesse excessive, l'utilisation du cellulaire au volant et le non-port de la ceinture de sécurité. Dans la MRC des Appalaches, six conducteurs ont commis un grand excès de vitesse. Le corps policier tient à rappeler que : « la vitesse tue environ 175 personnes [chaque année] et en blesse près de 9 000 selon les données divulguées par la Société de l'assurance automobile du Québec. »

Elle conseille donc aux usagers de la route de réduire leur vitesse et de respecter la signalisation ainsi que les lois en place. « Le risque de collisions augmente de façon exponentielle lorsque la vitesse d'un véhicule augmente. [...] Ce sont des vies qui sont en jeu », conclut la Sûreté du Québec.