La Sûreté du Québec a procédé à 114 constats d'infraction cet été dans la région

Entre le 26 juin et le 31 août dernier, dans le cadre de l'opération Phare, qui s'est déroulée dans les MRC de Montmagny, L'Islet, Bellechasse et Nouvelle-Beauce, la Sûreté du Québec a procédé à un total de 114 constats d'infraction en rapport avec les excès de vitesse, l'utilisation du cellulaire au volant et l'absence du port de la ceinture de sécurité.

Selon la police, ces opérations avaient pour cible des problématiques locales en matière de sécurité routière. En tout, 114 constats d'infraction ont été émis, dont :