Travaux de reconstruction de la chaussée sur la route 108 à St-Victor

Des travaux de reconstruction de la chaussée auront lieu sur la route 108, à Saint-Victor, du 18 septembre au 6 octobre prochains. Les interventions se dérouleront de 200 mètres à l’ouest du chemin des Fonds jusqu'à 950 mètres à l’est du 1er Rang Sud.

Pendant la durée des travaux, une voie sur deux disponible à la circulation, qui sera en alternance avec des signaleurs le jour et avec des feux de circulation la nuit.

Précisons que l'accès à la route 108 sera fermé pour les usagers provenant du 1er Rang Sud et du rang Sainte-Catherine, et que ceux-ci pourront emprunter un chemin de détour via les routes Du Couvent et Sainte-Catherine.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

À noter que ces entraves pourraient être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Le ministère des Transports du Québec invite la population à consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.