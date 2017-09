Un passionné de pêche de St-Georges remonte deux thons pour 1200 livres

Originaire de Saint-Georges, Samuel Champagne est allé prendre part à une expérience de pêche inédite à la fin du mois d'août au large de la Gaspésie, la pêche au thon rouge, une pratique réservée aux quelques rares détenteurs d'un permis de pêche pour cette espèce pouvant atteindre les 700 livres et qui ne manque pas d'offrir des sorties en mer sportives et mémorables.

« J'ai officiellement battu mon record de plus gros poisson toutes espèces confondues ! », s'est réjoui Samuel Champagne le 30 août dernier au large de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, à l'embouchure de la Baie des Chaleurs. Après une lutte de plusieurs heures éprouvantes durant la nuit, il est parvenu à sortir de l'eau deux thons rouges représentant près de 1 200 livres. « C'est une expérience vraiment unique et très physique », a-t-il réagi, fier de pouvoir déguster en sushis le fruit de sa pêche dans un restaurant de Québec.

Rappelons que seuls 53 pêcheurs québécois possèdent un permis de thon rouge, 27 Gaspésiens et 26 Madelinots, ayant le droit de capturer un ou deux thons par an. Les 53 détenteurs de permis de la région disposeraient cette année d'un quota global de 70 poissons. Espèce devenue rare dans les années 1990, le thon rouge aurait commencé à repeupler les eaux de la Baie des Chaleurs, ayant entraîné l'agence gouvernementale Pêches et Océans Canada à en permettre de nouveau la pêche de manière réglementée.