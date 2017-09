Arrêtés pour conduite avec facultés affaiblies et possession de stupéfiants

Durant la fin de semaine, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l'arrestation de deux trentenaires pour conduite avec facultés affaiblies. Dans les deux cas, la Sûreté du Québec a saisi sur eux plusieurs stupéfiants en petite quantité.

Le 16 septembre dernier, dans la nuit, les policiers ont arrêté un conducteur de 32 ans à l'intersection de la 2e Avenue et de la 118e Rue à Saint-Georges. L'ayant arrêté avec un taux d'alcoolémie un peu plus élevé que la limite autorisée, les policiers ont aussi saisi sur lui du cannabis et de la méthamphétamine en petites quantités.

Dans la nuit du 17 septembre, la SQ a procédé, par ailleurs, à l'arrestation d'une conductrice de 33 ans originaire de Québec sur la route 271 à Saint-Benoît-Labre. La jeune femme présentait aussi un taux d'alcoolémie plus élevé que la limite permise. Les policiers ont saisi sur elle du cannabis et de la cocaïne.