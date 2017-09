Trois records successifs de chaleur battus à Saint-Georges

Selon les données d'Environnement Canada, regroupant des relevés de température à Saint-Georges de 1994 à aujourd'hui, trois records successifs de chaleur ont été battus depuis le 23 septembre en raison de l'épisode caniculaire auquel la province est actuellement confrontée.

Le 23 septembre, le nouveau record de température enregistré par Environnement Canada depuis 1994 est en effet de 26,9 °C à Saint-Georges, atteint cette année. Un nouveau record a aussi été enregistré pour la journée du 24 septembre, de 29,6 °C. Quant à la plus haute température enregistrée jusqu'à aujourd'hui lors d'un 25 septembre, elle était de 26,7°C et date de 2007. En dépassant les 30°C, un nouveau record aura donc été enregistré ce lundi.

De son côté, le record de chaleur relevé un 26 septembre s'élève à 25°C et date de 2007. Si les prévisions météorologiques se maintiennent pour demain, la température pourrait atteindre 29°C. Un 4e record successif pourrait ainsi être battu, ce qui placera le mois de septembre 2017 parmi les plus chauds rencontrés par la ville. À titre de comparaison, la température la plus basse enregistrée à Saint-Georges un 25 septembre a été de -1,3 °C, en 1995 et les températures saisonnières tournent habituellement autour de 15 à 18°C, selon Environnement Canada.