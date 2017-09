Avis de gel en vigueur pour la Beauce et les Etchemins

Selon les données fournies par Environnement Canada ce matin, à 4 h 32, un avis de gel serait actuellement en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

Environnement Canada mentionne dans son alerte que le gel pourrait endommager certaines cultures dans les zones sujettes au gel.

« Après un début d'automne anormalement chaud, les températures reviendront graduellement près des normales de saison », écrit l'agence gouvernementale sur son site Internet.

« Les températures de vendredi et de samedi matin seront particulièrement basses tandis que le mercure chutera près du point de congélation. »

Environnement Canada souhaite rappeler à la population affectée par cet avis de prendre des précautions afin de protéger les plantes et les arbres qui sont vulnérables au gel.

Prévisions météorologiques

La température sera en baisse aujourd'hui pour attendre un minimum de plus 3 avec gel par endroits ce soir et cette nuit en Beauce et dans les Etchemins (28 septembre).

Dans la nuit de vendredi à samedi, il fera un minimum de zéro, alors que dans la nuit de samedi à dimanche, une température de minimum plus 1 sera enregistrée au thermomètre selon Environnement Canada.



Précisons que des avis de gel sont émis par cette agence gouvernementale « lorsqu'on prévoit que le mercure atteindra le point de congélation pendant la saison de croissance des cultures et que les plantes et les cultures risquent d'être endommagées ou détruites. »