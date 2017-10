Alors qu'une fermeture du barrage Sartigan était originellement prévue jusqu'au vendredi 6 octobre, une fin anticipée des travaux a permis à la voie de circulation de rouvrir pour le restant de la semaine.

« Les travaux se sont terminés plus tôt que prévu et ainsi la fermeture de la voie de circulation n'est plus nécessaire », a déclaré le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.