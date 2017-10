La SQ relance un appel à la population près d'un an après la disparition d'un adolescent

Disparu depuis le 14 décembre 2016, Jayson Bisson-Brownell a été vu pour la dernière fois dans la soirée du 13 décembre dernier, à son domicile. Depuis cette date, il n'a toujours pas pu être localisé et la police a lancé aujourd'hui son 4e appel à la population.

Âgé de 15 ans et originaire de Saint-Michel, en Montérégie, il aurait sans doute quitté son domicile à bord d'un véhicule et aurait été aperçu depuis à différents endroits du Québec comme Châteauguay, Valleyfield, Montréal, Magog, Sherbrooke et Québec. Ses déplacements réguliers laissent la Sûreté du Québec penser qu'il pourrait être ailleurs que dans les villes déjà mentionnées.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description selon la police :

Taille : 1,73 m (5 pi 7)

Poids : 68 kg (150 livres)

Cheveux : châtains (il pourrait avoir changé de couleur et de coupe)

Yeux : pers

Particularité : teint pâle

Tenue vestimentaire : variée mais il aurait toujours en sa possession son sac à dos bleu

Toute personne qui aurait des informations pouvant aider à le retrouver est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.