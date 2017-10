Une nouvelle fermeture à la circulation prévue sous peu sur le barrage Sartigan

Selon le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la voie de circulation automobile et piétonnière sur le barrage Sartigan sera de nouveau fermée à la circulation les 16, 17 et 18 octobre prochains en raison de travaux.

« Cette fermeture temporaire est nécessaire pour permettre la mise en place d'une grue sur la voie routière. Les travaux de levage sont prévus dans le programme normal de surveillance de l'ouvrage », a déclaré le relationniste de presse du ministère du Développement durable.

À noter que les travaux auront lieu de 10h à 17h le lundi et de 8h à 17h les mardi et mercredi.