Trafic de méthamphétamine en Beauce : la SQ procède à plusieurs arrestations

Voir la galerie de photos

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) du poste de la MRC de Beauce-Sartigan procèdent actuellement à une série d’arrestations et de perquisitions dans les régions de la Beauce et des Etchemins, en lien avec le trafic de méthamphétamine.

Les suspects arrêtés comparaîtront demain, jeudi le 12 octobre, au palais de justice de Saint-Joseph. Ils pourraient faire face à plusieurs accusations reliées aux stupéfiants. En plus de ces arrestations, neuf perquisitions, dont deux impliquant un véhicule, sont prévues.



Précisons que cette enquête visait à enrayer un réseau criminel qui œuvrait dans la distribution de comprimés de méthamphétamine dans la région de la Beauce et des Etchemins. Au total, 50 policiers ont participé à cette opération, qui s'est surtout déroulée à Saint-Georges, mais également à Saint-Côme-Linière et à Saint-Prosper.

EnBeauce.com s'est entretenu avec la sergente Ann Mathieu, agente d'information pour la Sûreté du Québec ce midi, pour en apprendre davantage sur le démantèlement de ce réseau. Il est possible d'écouter l'intégralité de l'entrevue qu'elle nous a accordée en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

La SQ souhaite rappeler à l'ensemble de la population que toute information sur ce type d’activité criminelle peut être transmise, en tout temps et de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264