Opération policière d'envergure à la Zec Jaro : 35 véhicules vérifiés

Le samedi 14 octobre dernier, la Sûreté du Québec a procédé à la vérification de 35 véhicules dans le secteur de la Zec Jaro (zone d'exploitation contrôlée), en collaboration avec des agents de protection de la faune. Plusieurs constats ont été remis durant la journée.

Sur les 35 véhicules vérifiés par les policiers durant la journée du 14 octobre dernier dans le secteur de la Zec Jaro, trois constats ont été remis pour consommation d'alcool au volant et un constat pour permis non valide. Par ailleurs, deux dossiers ont été ouverts pour cause d'arme à feu chargée dans le véhicule. L'objectif de l'opération visait à vérifier les documents des véhicules, les armes de chasse et les permis.