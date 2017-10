Libération conditionnelle totale pour Tommy Lacasse

Alors qu'il purgeait une peine de six ans et demi d'emprisonnement au pénitencier de Donnacona, Tommy Lacasse, aujourd'hui âgé de 24 ans, s'est vu accorder une liberté conditionnelle totale le vendredi 20 octobre dernier, assortie de nombreuses conditions.

La Commission des libérations conditionnelles a notamment accepté la demande du jeune homme en raison des efforts accomplis dans sa vie personnelle, ayant suivi plusieurs thérapies, participé à un processus de réinsertion social significatif et pris part à des campagnes de sensibilisation des jeunes aux dangers de l'alcool au volant. Aujourd'hui installé en maison de transition à Québec, où il cherche à reconstruire sa vie, Tommy Lacasse ne pourra cependant pas se rendre à Saint-Prosper, où vivent les familles des victimes. Il lui sera aussi interdit de consommer de l'alcool et de conduire un véhicule.

Rappelons qu'en 2011, alors âgé de 18 ans, Tommy Lacasse avait causé la mort de deux jeunes filles de Saint-Prosper, Caroline Fortier (18 ans) et Nadia Pruneau (17 ans), ayant perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, alors qu'il conduisait en état d'ébriété à Sainte-Aurélie, à une vitesse de 130 km/h. Son dossier s'était rendu jusqu'à la Cour suprême en 2015, le plus haut tribunal du pays, l'ayant condamné à six ans et demi de prison.