Rappel alimentaire en raison de substances allergènes dans certaines salades

Le mardi 24 octobre dernier, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a publié un rappel alimentaire concernant la présence non déclarée de graines de sésame, de graines de moutarde, de blé, de lait, de gluten, de soya, d'oeufs, d'arachides, de sulfites, de mollusques et de poissons dans différents produits vendus dans les établissements des enseignes Metro et Richelieu de l'ensemble du Québec.

Le rappel concerne tous les lots vendus jusqu'au 25 octobre 2017 des aliments suivants :

Salade suprême (430g)

Salade poulet muskoka (305g)

Salade épinards-fruits (240g)

Le MAPAQ précise qu'à ce jour aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a déjà été signalé. L'entreprise Metro Richelieu inc. a choisi de procéder volontairement au rappel de ces produits, ayant convenu avec le ministère de diffuser l'avertissement par mesure de précaution.