Inondations mineures en Beauce vendredi matin, la route 276 fermée à la circulation

Selon le Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) et les données publiées par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (Cobaric), le niveau des cours d'eau en Beauce a connu une montée significative, notamment en raison de la quantité de pluie tombée au cours des dernières heures. Le seuil de surveillance a été atteint à plusieurs endroits dans la région et des seuils d'inondations mineures ont été constatés au niveau de la rivière Famine et du barrage Sartigan. La route 276, entre Saint-Joseph et Saint-Joseph-des-Érables, a été fermée à la circulation.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, vers 7h30 vendredi matin, le seuil de surveillance a été atteint à différents endroits de la région (Vallée-Jonction, Saint-Georges, Saint-Lambert) et le seuil d'inondation mineur constaté à deux endroits par le Système de surveillance de la rivière Chaudière :

Barrage Sartigan : seuil d'inondation mineure, avec un débit d'eau de 849,90 m 3 /s (le débit normal tourne autour de 250 m 3 /s).

/s (le débit normal tourne autour de 250 m /s). Rivière Famine : seuil d'inondation mineure, avec un débit d'eau de 201,30 m3/s, contre 60 m3/s en temps normal.

À noter, comme le rappelle le Cobaric, que « la cote inondation est seulement une référence de haut débit pour les gestionnaires en mesures d'urgence mais n'indique aucunement une inondation en amont ou en aval de la station de mesure ». À l'heure actuelle, d'après les informations dont nous disposons, la montée du niveau de l'eau dans la région a eu pour conséquence la fermeture de la route 276, entre Saint-Joseph et Saint-Joseph-des-Érables.

Vous pouvez suivre en direct les différences de niveau des cours d'eau du bassin versant de la rivière Chaudière en vous rendant sur le site du Cobaric à l'adresse suivante : http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php

Plus de détails à suivre au cours de la journée.