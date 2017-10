Opération nationale policière du 27 octobre au 2 novembre

Les activités de sensibilisation et les interventions de la Sûreté du Québec seront intensifiées du 27 octobre au 2 novembre prochains dans le cadre d'une opération nationale concertée déployée sous le thème « Le respect pour un meilleur partage de la route ».

Les interventions prévues durant cette période auront pour but d'amener les conducteurs à faire preuve de « respect, de courtoisie et de vigilance sur les routes » et d'amener les piétons et les cyclistes à adopter un comportement sécuritaire, les différents utilisateurs étant invités par la SQ à « cohabiter dans le respect des règles ». Une attention particulière de la part de la police est prévue :

aux intersections

près des zones scolaires

près des hôpitaux et des centres pour aînés

D'octobre à décembre, une période comprenant plus de collisions avec des piétons

Selon la police, « la diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer, en partie, cette réalité. Les piétons et cyclistes doivent respecter la signalisation en vigueur et s'assurer d'être visibles en tout temps et les automobilistes doivent être plus vigilants ».

La SQ rappelle que, selon les chiffres de la SAAQ, l'année 2016 a connu une hausse des décès chez les usagers vulnérables (piétons et cyclistes), dont 71 ont perdu la vie, contre 54 en 2015. À noter que ces derniers représentent 20% des décès survenus sur les routes du Québec en 2016 et 12% de l'ensemble des victimes de la route.