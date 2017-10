Précipitations abondantes et forts vents pour la Beauce et les Etchemins

Un bulletin météorologique spécial est actuellement en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin. Selon Environnement Canada, des précipitations abondantes et de forts vents sont attendus d'ici mardi en Beauce et dans les Etchemins.

Le bulletin météorologique en question a été émis par l'agence gouvernementale à 4 h 33 ce matin.

Toujours selon les données fournies par Environnement Canada sur son site Web plus tôt dans la matinée, un système dépressionnaire remontera la Côte Est américaine aujourd'hui, dimanche le 29 octobre, et s'intensifiera, pour ensuite se transformer « en une intense tempête automnale en traversant le Québec lundi [le 30 octobre] ».



Cette tempête apportera notamment d'importantes quantités de pluie sur le sud et le centre de la province dimanche soir et lundi. De 30 à 50 millimètres sont attendus sur ces secteurs.

« De plus, cette tempête générera des vents forts et possiblement violents lundi et mardi sur la plupart des régions du Québec », explique l'agence gouvernementale.

Les conditions routières seront donc difficiles en ce début de semaine.

Environnement Canada invite la population beauceronne à surveiller de près les prévisions subséquentes, car d'autres avertissements devraient être émis plus tard aujourd'hui.