Tempête automnale : plusieurs pannes de courant dans la région

En raison de la tempête automnale qui frappe le Québec, ils sont près de 6500 abonnés à être privés d’électricité.

• Beauce-Sartigan : 4313 clients sur 28 883 (14 interruptions)

• La Nouvelle-Beauce : 2069 clients sur 19 813 (12 interruptions)

• Robert-Cliche : 67 clients sur 10 915 clients (1 interruption)

Sur le site d’Hydro-Québec, il est écrit « qu’une intense dépression provenant de la Nouvelle-Angleterre a touché ce matin plusieurs régions du Québec. Des vents violents à plus de 90 km/h et de la pluie parfois forte causent des chutes de branches et d’arbres sur le réseau électrique. Toutefois, les vents forts se poursuivront toute la journée causant de nouvelles pannes ».