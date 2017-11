Disparition : Luc Descoteaux, âgé de 55 ans, manque à l'appel à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis demande l’aide de la population afin de retrouver Luc Descoteaux, âgé de 55 ans, qui réside dans le secteur Desjardins de Lévis.



Il aurait été vu pour la dernière fois mercredi le 1er novembre dernier, vers 21 h 30, dans le secteur de l’Hôtel-Dieu de Lévis, situé au 143, Rue Wolfe. Son cellulaire a d'ailleurs été retrouvé à proximité de l’hôpital.

Le quinquagénaire mesure 1,63 mètres, soit autour de 5 pieds et 4 pouces, pèse 82 kilos, soit environ 180 livres, a les yeux bruns et les cheveux gris. Il porte des lunettes de vision et arbore une barbe.



Au moment de sa disparition, M. Descoteaux portait un manteau de couleur foncée (bleu ou noir), un sac à dos noir et une casquette bleue.



D’importantes recherches ont été effectuées dans les environs de l’Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que sur le territoire de la Ville de Lévis, car il s’agit d’un individu qui prend de grandes marches. Le Service de police de la Ville de Lévis a des raisons de craindre pour sa sécurité.



Tout renseignement concernant cette personne doit être transmis rapidement à l’enquêteur au dossier au 418-835-4960, poste 8308. Le Service de police rappelle à la population que toute information sera traitée de façon confidentielle. Ceux et celles qui le localiseraient sont priés de contacter le 9-1-1.