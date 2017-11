La SQ émet des conseils de sécurité pour la conduite hivernale

Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes du Québec.

En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre au 15 mars inclusivement.

La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’attention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos déplacements de façon sécuritaire.

Les propriétaires de véhicules non-conformes s’exposeront à une amende minimale de 200$ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à accroître la sécurité routière.

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de cette période.

Adapter sa conduite aux conditions de la route

Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de signalisation est respectée.

En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée.

Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.

L’importance de bien déneiger sa voiture

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.

La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec et de la Société de l’Assurance Automobile du Québec, afin de mieux connaître les règles de sécurité routières.