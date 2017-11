Deux conduites avec facultés affaiblies à St-Georges. Un conducteur refuse le test.

Dans la soirée du mercredi 29 novembre, et dans la nuit qui a suivi, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont procédé à l'interpellation de deux individus pour conduite avec facultés affaiblies à Saint-Georges.

Dans la soirée du mercredi, un accident est survenu sur le stationnement du restaurant Chez Gérard, ayant causé plus de 2 000 $ de dommages. Le responsable, un conducteur âgé de plus de 50 ans, selon la police, a présenté un peu plus du double de la limite permise d'alcool dans le sang.

Dans la nuit du 29 au 30 novembre, à l'intersection de la 8e Avenue et de la 26e Rue, dans le secteur ouest de Saint-Georges, un individu âgé d'une quarantaine d'années a refusé, pour sa part, d'effectuer le test d'alcoolémie auquel les policiers ont voulu le soumettre. Il sera automatiquement touché par une accusation de conduite avec facultés affaiblies et son véhicule a été saisi.