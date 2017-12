Perquisitions de stupéfiants dans la région : six hommes arrêtés

Six hommes ont été arrêtés aujourd’hui (6 décembre) et comparaîtront demain au palais de justice de St-Joseph en lien avec des accusations reliées à des stupéfiants.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec en collaboration avec les policiers du Centre de services de Beauce-Sartigan ont effectué 11 perquisitions dans la région de Chaudière-Appalaches. Neuf d’entre elles ont lieux dans des résidences ou dépendances et deux impliquent des véhicules.

Le projet Opuscule implique plus de 60 policiers et vise le démantèlement d’un réseau de producteurs et de distributeurs de cannabis dans plusieurs régions de Chaudière-Appalaches, telles que la Beauce, Bellechasse, L’Islet et les Appalaches.

L’enquête a débuté en mai dernier à la suite de l’information du public.