Opération Opuscule : 440 plants de cannabis saisis dans la région

L’opération Opuscule menée hier (6 décembre) dans la région de Chaudière-Appalaches a permis l’arrestation de six hommes et trois femmes.

La police a saisi : 440 plants de cannabis, environ 34 grammes de cocaïne alléguée, environ 40 grammes de cannabis, 252 boutures, du matériel de production ainsi que deux véhicules.

Quatre serres de cannabis ont été répertoriées sur l’ensemble des 11 perquisitions réalisées, situées à St-Nazaire, East-Broughton, Beauceville et St-Omer.

Plus de 63 000 $ en argent canadien et plus de 1800 $ en argent américain ont aussi été saisis.

Parmi les personnes qui ont comparu aujourd’hui au palais de justice de Saint-Joseph, notons Maxime Quirion Gilbert (23 ans) et Guillaume Gilbert (38 ans), tous les deux de St-Georges ainsi que Pier-Jean Lajoie (38 ans) de Beauceville. Ces trois personnes sont présentement détenues.

Quirion Gilbert fait face à six chefs d’accusation et sera de retour en cours le 11 décembre. Gilbert, lui, a quatre chefs d’accusation contre lui et reviendra en cour le 12 décembre. Finalement, Lajoie, sur qui pèse trois chefs d’accusation, devra se présenter à la cour demain.

Alain Roy (33 ans) de Notre-Dame-des-Pins, Sylvain Morin (51 ans) de Beauceville, Jean-François Gagné (35 ans) et Syndie Rouleau (38 ans), tous les deux de Saint-Georges, ont été libéré.

Deux femmes de 27 ans de Saint-Georges et une autre de 36 ans de Lévis, ont été libérées avec promesse de comparution le 23 février.